31 декабря 2016 г.
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Спорт

Самые красивые спортсменки, побеждавшие в 2016 году

время публикации: 11:24 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
Габриэла Коукалова
Доротея Вирер
Доминика Цыбулькова
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"Лента" опубликовала список самых симпатичных спортсменок, побеждавших на крупных турнирах в 2016 году.

Александра Пацкевич (Россия, синхронное плавание) - чемпионка олимпиады в групповых упражнениях.

Маргарита Мамун (Россия, художественная гимнастика) - чемпионка олимпиады.

Яна Кудрявцева (Россия, художественная гимнастика) - чемпионка Европы, серебряный призер олимпиады.

Габриэла Коукалова (Чехия, биатлон) - одна из самых красивых биатлонисток мира в 2016 году победила в гонке преследования в шведском Эстерсунде и в масс-старте в словенской Поклюке.

Ивана Максимович (Сербия, пулевая стрельба) - знаменосец сборной Сербии на церемонии открытия олимпиады.

Евгения Медведева (Россия, фигурное катание) - 17-летняя спортсменка стала победительницей чемпионатов России, мира и Европы.

Татьяна Кошелева (волейбол, Россия) - обладательница Европейской конфедерации (в составе краснодарского "Динамо").

Элоди Клувель (Франция, пятиборье) - серебряный призер чемпионата мира и олимпиады.

Доминика Цыбулькова (Словакия, теннис) - победительница итогового турнира WTA.

Яна Егорян (Россия, фехтование) - олимпийская чемпионка.

Алия Мустафина (Россия, спортивная гимнастика) - олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях.

Доротея Вирер (Италия, биатлон) - серебряный призер чемпионата мира.

Юлия Ефимова (Россия, плавание) - двукратный серебряный призер олимпиады.

Эллен Хоог (Нидерланды, хоккей на траве) - серебряный призер олимпиады.

Екатерина Ильина (Россия, гандбол) - олимпийская чемпионка.

Ангелик Кербер (Германия, теннис) - первая ракетка мира, победительницы Открытых чемпионатов Австралии и США.

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