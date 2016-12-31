Самые красивые спортсменки, побеждавшие в 2016 году

"Лента" опубликовала список самых симпатичных спортсменок, побеждавших на крупных турнирах в 2016 году.
Александра Пацкевич (Россия, синхронное плавание) - чемпионка олимпиады в групповых упражнениях.
Маргарита Мамун (Россия, художественная гимнастика) - чемпионка олимпиады.
Яна Кудрявцева (Россия, художественная гимнастика) - чемпионка Европы, серебряный призер олимпиады.
Габриэла Коукалова (Чехия, биатлон) - одна из самых красивых биатлонисток мира в 2016 году победила в гонке преследования в шведском Эстерсунде и в масс-старте в словенской Поклюке.
Ивана Максимович (Сербия, пулевая стрельба) - знаменосец сборной Сербии на церемонии открытия олимпиады.
Евгения Медведева (Россия, фигурное катание) - 17-летняя спортсменка стала победительницей чемпионатов России, мира и Европы.
Татьяна Кошелева (волейбол, Россия) - обладательница Европейской конфедерации (в составе краснодарского "Динамо").
Элоди Клувель (Франция, пятиборье) - серебряный призер чемпионата мира и олимпиады.
Доминика Цыбулькова (Словакия, теннис) - победительница итогового турнира WTA.
Яна Егорян (Россия, фехтование) - олимпийская чемпионка.
Алия Мустафина (Россия, спортивная гимнастика) - олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях.
Доротея Вирер (Италия, биатлон) - серебряный призер чемпионата мира.
Юлия Ефимова (Россия, плавание) - двукратный серебряный призер олимпиады.
Эллен Хоог (Нидерланды, хоккей на траве) - серебряный призер олимпиады.
Екатерина Ильина (Россия, гандбол) - олимпийская чемпионка.
Ангелик Кербер (Германия, теннис) - первая ракетка мира, победительницы Открытых чемпионатов Австралии и США.