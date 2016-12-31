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Спорт

В 40 лет от рака умер известный английский футболист

время публикации: 08:30 | последнее обновление: 08:30 блог версия для печати фото

29 декабря на 41-м году жизни от рака скончался известный английский футболист Мэтт Каррагер, сообщает The Sun.

Воспитанник "Уигана", он дебютировал в этом клубе в 17 лет - в матче против "Честер Сити" (6:3).

Мэтт Каррагер играл за "Уиган", "Порт Вэйл" (был капитаном команды), "Стаффорд Рейнджерс" и "Маклфилд Таун". Карьеру игрока он завершил в 2005 году.

Хотя Мэтт Каррагер никогда не играл в Премьер-Лиге, он был широко известен в Англии как универсальный защитник и прирожденный лидер. Он помог нескольким командам выиграть турнир и подняться в более высокий дивизион.

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