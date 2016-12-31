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Спорт

Чемпионат мира: впервые действующий чемпион будет бороться за выживание

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 08:11 блог версия для печати фото
Чемпионат мира: впервые действующий чемпион будет бороться за выживание

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Впервые в истории турниров действующий чемпион (сборная Финляндии) будет играть в матчах на выживание.

Финны проиграли три матча и теперь будут бороться за сохранение места в элитном дивизионе. Главный тренер команды Юкка Раутакорпи и его ассистенты отправлены в отставку.

Швейцария - Дания 5:4 (буллиты)

На 18-й минуте датчане вели в счете 3:0, а на 28-й - 4:1, но не удержали преимущества.

Победный буллит забросил Марко Миранда (Лайонс, Кюснахт).

Сборные Швейцарии и Дании вышли в четвертьфинал.

Словакия - Латвия 4:2

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