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Спорт

В Москве стреляли в известного бойца ММА, убившего в 2011 году Ивана Агафонова

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 10:15 блог версия для печати фото
В Москве стреляли в известного бойца ММА, убившего в 2011 году Ивана Агафонова

Расул Мирзаев, чемпион мира по боевому самбо, доставлен в одну из больниц Москвы. Неизвестные произвели несколько выстрелов из пневматического пистолета и избили спортсмена битой, сообщает Life.ru.

Полиция начала расследование.

Расул Мирзаев - чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо, и чемпион мира в весовой категории до 65 кг по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой — 4".

Боец ММА в 2012 году был осужден за убийство студента Ивана Агафонова в августе 2011 года.

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