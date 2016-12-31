В Москве стреляли в известного бойца ММА, убившего в 2011 году Ивана Агафонова

Расул Мирзаев, чемпион мира по боевому самбо, доставлен в одну из больниц Москвы. Неизвестные произвели несколько выстрелов из пневматического пистолета и избили спортсмена битой, сообщает Life.ru.

Полиция начала расследование.

Расул Мирзаев - чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо, и чемпион мира в весовой категории до 65 кг по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой — 4".

Боец ММА в 2012 году был осужден за убийство студента Ивана Агафонова в августе 2011 года.