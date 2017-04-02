В США умер поэт Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Накануне он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает ТАСС, Евгений Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.

Евгению Евтушенко 18 июля должно было исполниться 85 лет. Он планировал провести гастрольный тур по городам России, Белоруссии и Казахстана. Также местом основных юбилейных мероприятий должны были стать главные сценические площадки Москвы: Концертный зал имени П. И. Чайковского, Большой зал Московской консерватории и Государственный Кремлевский дворец.

Рядом с поэтом в больнице находилась его жена, Мария Новикова. С Евтушенко успели попрощаться прибывшие в больницу два сына, Дмитрий и Евгений. Еще один сын, Александр, прибудет в Оклахому в ближайшее время.

Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года в Иркутской области. Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. В том же году в возрасте 20 лет Евтушенко был принят в Союз писателей СССР, став самым молодым членом организации.

В 1961 году Евтушенко написал поэму "Бабий Яр", которая была переведена на 72 языка и сделала поэта всемирно известным. Спустя два года он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

В августе 1968 года, через два дня после ввода танков в Чехословакию, Евтушенко написал стихотворение-протест "Танки идут по Праге". Поэт выступал в поддержку советских диссидентов Иосифа Бродского, Александра Солженицына, Юлия Даниэля. В 1991 году, заключив контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, Евтушенко уехал преподавать в США. При этом он продолжал выступать в России.

В 2013 году поэт перенес ампутацию ноги из-за развивающегося воспалительного процесса. В декабре 2014 года в связи с резким ухудшением состояния здоровья он попал в больницу во время поездки в Ростов-на-Дону, где у него должен был состояться творческий вечер. В августе 2015 года поэт снова попал в больницу, в Москве, где ему ввели кардиостимулятор для устранения проблем с сердечным ритмом.