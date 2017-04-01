В Париже пройдет масштабная антиизраильская акция: просьба мэра о ее запрете отклонена

В субботу, 1 апреля, в Париже состоится масштабная антиизраильская акция, организованная более чем тридцатью пропалестинскими организациями, в том числе, Движением за бойкот Израиля и CAPJPO-EuroPalestine, возглавляемой Оливией Земор, сообщает Le Monde.

Участники марша заранее заявили, что намерены выступать за введение антиизраильских санкций, а также за разделение "Совета еврейских организаций Франции (CRIF) и государства". Комментируя этот лозунг, руководитель CRIF Роберт Эджнс назвал его "откровенно антисемитским".

Служба защиты еврейской общины (SPCJ) попросила раввина синагоги, расположенной на улице де Розьер, не открывать свои двери в этот шабат в целях безопасности, сообщает Times of Israel.

В социальных сетях ходят тревожные слухи о возможных беспорядках, подогреваемые обсуждением акта вандализма, совершенного на еврейском участке кладбища Пантен на прошлой неделе.

Накануне акции мэр Парижа Анн Идальго обратилась в штаб-квартиру парижской полиции с призывом запретить проведение пропалестинского марша, который "грозит привести к серьезным нарушениям общественного порядка" и "продемонстрировать худшие антисемитские стереотипы".

Полиция решила не запрещать проведение акции, однако пообещала пресекать любые антиизраильские выпады. Демонстрация начнется в 14:00 на площади Эдмон-Мишле.





