Джереми Корбин удалил из Facebook аккаунт, "засветившийся" на антисемитских форумах

На фоне обвинений в антисемитизме, которым подверглась Лейбористская партия Великобритании, и разгоревшегося в связя с этим скандала ее лидер Джереми Корбин удалил свой личный аккаунт в социальной сети Facebook.

Несколькими днями ранее Корбина обвинили в том, что он является членом группы, которая публикует в соцсетях тексты, разжигающие ненависть к евреями, пишет в воскресенье, 1 апреля, британское издание Mirror.

Впрочем, как отмечается в этой статье, официальная страница депутата парламента Великобритании Джереми Корбина, имеющая более 1,3 млн подписчиков, продолжает функционировать

Ранее в этот день газета The Sunday Times сообщила, что 12 старших сотрудников, работающих на Корбина и теневого канцлера британского правительства Джона Макдоннелла, были членами групп, которые "постили" в соцсетях антисемитские и призывающие к насилию комментарии.

Крупнейшие из "прокорбинских" групп, насчитывающая до 400.000 членов, публиковала тексты, оскорбляющие еврейский народ и отрицающие Холокоста. В общей сложности было выявлено более 2000 расистских, антисемитских, женоненавистнических и оскорбительных сообщений.

Напомним, что в конце марта Джереми Корбин принес свои извинения за так называемые "очаги антисемитизма" в Лейбористской партии, однако еврейские общины Великобритании обвинили лидера оппозиции в "потакательстве антисемитам", о чем писала газета The Guardian.

Представители еврейских организаций The Board of Deputies of British Jews и Jewish Leadership Council опубликовали открытое письмо, в котором заявляли, что Корбин "не способен противостоять" антисемитизму, потому что "идеологически зациклен на крайне левом мировоззрении" и враждебно настроен в отношении еврейских общин.

"Снова и снова Джереми Корбин потакает антисемитам. В лучшем случае причиной этого поведения является характерная для ультралевых одержимая ненависть к сионистам и Израилю. В худшем случае это говорит о пристрастии к теории заговоров, в которых еврейские общины всегда представлены в качестве классового врага", – подчеркивали авторы письма.

Параллельно с этим сэр Дэвид Гаррард, один из крупнейших частных спонсоров Лейбористской партии, объявил о том, что порывает с ней все связи – в ответ на "вопиющие акты антисемитизма", сообщает агентство еврейских новостей JTA.

В статье отмечется, что за последние пятнадцать лет сэр Гаррард, еврей по национальности, пожертвовал лейбористам около полутора миллиона фунтов стерлингов. В интервью изданию The Observer он утверждал, что руководство партии поддерживает и одобряет действия, направленные против его народа.

Будучи в прошлом одним из ведущих политических и финансовых сторонников Лейбористской партии, членом которой я являлся в течение стольких десятилетий, я больше не чувствую никакой близости или связи с тем, чем она стала сегодня", – приводит издание слова Гаррарда.