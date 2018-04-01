СМИ: в Киеве при попытке вывезти части ракеты Х-31 были задержаны иранцы

На минувшей неделе стало известно, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве двоих иранцев, которые пытались вывезти части авиационной ракеты средней дальности Х-31. Эти ракеты могут применяться против кораблей и систем радиолокации.

По информации The Daily Beast, это произошло несколько месяцев назад. Однако на сайте СБУ нет сведений по поводу задержания граждан Ирана.

Пресс-служба СБУ подтверждает, что действительно были задержаны двое иранцев, в автомобиле которых нашли части ракеты. После секретных дипломатических переговоров эти граждане были депортированы в Иран.

Председатель СБУ Василий Грицак рассказал об этом инциденте своим американским коллегам во время недавнего визита в Вашингтон. По его словам, иранцы, в нарушение ограничений СБ ООН, пытались вывезти компоненты Х-31, которые были произведены на украинском военном предприятии, а также техническую документацию к ним.

Одним из задержанных, по словам Грицака, оказался военный атташе Ирана в Киеве Абди Биян.

The Daily Beast напоминает, что 12-13 лет назад украинская прокуратура расследовала незаконный вывоз Ираном из Украины в 2001 году крылатых ракет Х-55. Наличие образцов таких ракет и документации к ним позволило Ирану создать собственную крылатую ракету "Сумар", поставленную на вооружение "Корпуса стражей Исламской революции" в 2015 году.

Кроме того, известно, что в 2004 году иранцы смогли приобрести у украинцев материалы, необходимые для создания баллистических ракет.

Напомним также, что в 2017 году власти Украины расследовали факт попытки контрабанды в Иран ПТРК "Фагот".

Ракета Х-31

Х-31 (по кодификации NATO – AS-17 Krypton) – советская/российская тактическая управляемая ракета класса "воздух-поверхность" средней дальности для таких самолетов-истребителей, как МиГ-29, Су-27 и Су-30 (у иранцев есть более 30 фронтовых истребителей МиГ-29, которые были перегнаны из Ирака в 1991 году).

Существуют противокорабельный (Х-31А) и противорадиолокационный (Х-31П) варианты ракет. Противорадиолокационная ракета Х-31П и противокорабельная X-31A стали первыми в мире серийными боевыми авиационными ракетами, оснащенными комбинированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Использование этого двигателя позволяет на режиме маловысотного полета поддерживать скорость 2М. Большая скорость в сочетании с высокими маневренными возможностями повышает выживаемость ракет при преодолении объектовой ПВО и обеспечивает повышенную вероятность поражения РЛС и морских целей.

Эти ракеты есть не только на вооружении российской армии, но также на вооружении армий таких стран, как Казахстан, Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Китай, Сирия.

Наличие у сирийцев более 80 ракет Х-31 означает очевидный доступ к ним и иранских военных специалистов, однако, возможно, модификации, которыми располагают сирийцы, отличны от тех, которые иранцы пытались вывезти из Украины.

Американцы также приобретали ракеты Х-31 у России в конце 90-х годов с целью изучения и испытаний.





