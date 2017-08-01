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В мире

Теракт в шиитской мечети в Афганистане унес жизни не менее 20 человек

время публикации: 20:11 | последнее обновление: 20:11 блог версия для печати фото
Теракт в шиитской мечети в Афганистане унес жизни не менее 20 человек

Двое боевиков атаковали мечеть, расположенную в третьем по величине городе Афганистана, Герате. Десятки людей погибли и десятки были ранены.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники в местной больнице сообщил, что в результате этого теракта погибли не менее 20 человек. Еще около 30 человек с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции передал, что теракт был осуществлен двумя боевиками. Взрывное устройство сработало на площади перед мечетью, затем боевики открыли стрельбу по верующим в мечети.

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