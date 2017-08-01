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Глава Еврейского центра Далласа, где насиловали подростков, предстанет перед судом

время публикации: 13:20 | последнее обновление: 13:41 блог версия для печати фото
Глава Еврейского центра Далласа, где насиловали подростков, предстанет перед судом

Гражданка США подала в июле этого года судебный иск против Арти Аллена, главы в Еврейского центра Aaron Family в Далласе, и тренера фитнесс-клуба, которых она обвиняет в изнасиловании ее 14-летней дочери. В качестве ответчика в этом документе фигурирует также Ассоциация еврейских общинных центров Северной Америки.

Имен истицы, ее дочери, а также тренера пресса не приводит, пишет во вторник, 1 августа, издание Тhe Dallas Morning News.

В статье говорится, что ранее женщина обратилась к Аллену и сообщила о том, что тренер домогается ее дочери, и по городу распространяются слухи об их романе, однако глава Еврейского общинного центра заявил в ответ: "Для танго нужны двое", – намекая тем самым, что девочка якобы несет часть ответственности за неподобающее поведение его подчиненного.

Истица утверждает, что преследования начались в 2014 году, когда ее дочь еще училась в школе. Тренер, по ее словам, угрожал девочке, которая ходила в спортзал, и насиловал ее как в стенах центра, так и за его пределами. На домогательства этого человека жаловались еще две девочки, но руководство центра не приняло соответствующих мер.

Газета которая не сообщает имени главного фигуранта, отмечает тем не менее, что 24-летний Рэнди Ли Эдриен, бывший сотрудник Еврейского общинного центра, арестован в августе этого года – ему предъявлены обвинения в двух случаях сексуального насилия над ребенком. Эдриен насиловал девочку в течение 10 месяцев, угрожая причинить вред ее семье, если она расскажет о происходящем родителям или же полиции.

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