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Соцсеть Facebook отключила искусственный интеллект после создания им собственного языка

время публикации: 04:28 | последнее обновление: 04:31 блог версия для печати фото
Соцсеть Facebook отключила искусственный интеллект после создания им собственного языка

Руководство социальной сети Facebook отключило чат-боты на базе системы искусственного интеллекта, после того как они стали использовать собственный язык, который люди не понимают.

Боты изначально создавались для общения с людьми, но постепенно начали переписываться между собой. Сначала они делали это по-английски, но в какой-то момент перешли на язык, который создали сами в процессе развития программы, пишет новостная служба BBC.

Эксперты опасаются, что если боты будут общаться на своем собственном языке, то постепенно станут все более самостоятельными и смогут функционировать вне контроля IT-специалистов.

Несколько дней назад основатель компаний SpaceX, Tesla и PayPal Илон Маск призвал власти США усилить контроль над системами искусственного интеллекта, заявив, что они представляют угрозу для человечества.

О потенциальной угрозе со стороны искусственного интеллекта ранее говорил и знаменитый британский ученый Стивен Хокинг.

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