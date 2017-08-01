Китай предложил программу урегулирования палестино-израильского конфликта

Посол Китая в ООН Лю Цзеи заявил, что правительство его страны разрабатывает проект урегулирования палестино-израильского конфликта.

По заявлению китайского дипломата, работа над проектом возобновления переговоров между сторонами активизировалась после встреч главы КНР Си Цзиньпиня с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой ПНА Махмудом Аббасом.

План Китая по урегулированию в регионе состоит из четырех пунктов. По заявлению посла в ООН, руководство КНР намерено привлечь как можно больше стран к осуществлению проекта.

По словам посла, выступившего на специальной пресс-конференции, первым пунктом является "продвижение в сторону приемлемого для всех решения конфликта на основе сосуществования двух государств".

Второй пункт говорит о "принципе обеспечения стабильной, взаимной и всеобщей безопасности между сторонами". Посол пояснил, что на практике это должно означать прекращение любых насильственных действий, а также полное замораживание строительства в поселениях Иудеи и Самарии.

Третий пункт касается участия международного сообщества в процессе урегулирования. "Необходима координация международных усилий, которые позволят сторонам сделать шаги, способствующие продвижению к миру", – сказал Лю Цзеи.

Четвертый пункт плана предусматривает инициирование экономических проектов по развитию региона.

Напомним, что в марте 2017 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил Китай, где провел встречи с лидерами этой страны и подписал ряд экономических соглашений. Визит был приурочен к 25-летию восстановления дипломатических отношений между Израилем и Китаем.

Глава ПНА Махмуд Аббас посетил Китай в середине июля. В ходе визита Си Цзиньпин заявил, что его страна поддерживает решение о создании двух государств для двух народов, включая Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Председатель КНР также заявил, что Пекин намерен создать посредническую систему для диалога между Израилем и ПНА при активном участии китайской стороны. Среди прочего, планируется провести в Китае мирную конференцию.

В ООН в 2017 году Китай планирует провести семинар для израильских и палестинских "активистов мира", стремясь "внести свой вклад в решение палестинского вопроса", сообщил посол КНР в ООН Лю Цзеи.

Напомним, что Китай является одним из пяти государств – постоянных членов Совета безопасности ООН.





