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После терактов Германия тестирует систему для опознавания преступников

время публикации: 17:06 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
После терактов Германия тестирует систему для опознавания преступников
После терактов Германия тестирует систему для опознавания преступников
После терактов Германия тестирует систему для опознавания преступников

Власти Германии начали тестирование системы распознавания лиц в общественных местах, которая, по словам главы МВД ФРГ, должна гарантировать гражданам безопасность в общественных местах.

Программа будет сравнивать лица прохожих с сохраненными фотографиями добровольных участников проекта, разъясняет во вторник, 1 августа, издание DW.

Для участия в полугодовом проекте, стартовавшем во вторник, 1 августа, зарегистрировались 250 добровольцев. По две их фотографии и имена сохранены в системе. Три камеры наблюдения, установленные на входе, выходе и эскалаторе берлинской железнодорожной станции Зюдкройц, будут вести съемку прохожих, а специальная компьютерная программа – сопоставлять лица на записи с сохраненными в базе данных фотографиями.

По словам министра внутренних дел Томаса де Мезьера, новая техника призвана, в частности, идентифицировать разыскиваемых преступников, что должно устрашать правонарушителей, помогать в расследовании преступлений, а также повысить у граждан чувство безопасности.

В ходе второй тестовой фазы система будет определять подозрительные предметы, к примеру бесхозные чемоданы, и сообщать о них.

Отмечается, что эксперты по защите данных расценивают технику для распознавания лиц как нарушение основного права на информационное самоопределение.

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Вторник, 1 августа 2017 г.
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