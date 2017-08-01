После терактов Германия тестирует систему для опознавания преступников

Власти Германии начали тестирование системы распознавания лиц в общественных местах, которая, по словам главы МВД ФРГ, должна гарантировать гражданам безопасность в общественных местах.

Программа будет сравнивать лица прохожих с сохраненными фотографиями добровольных участников проекта, разъясняет во вторник, 1 августа, издание DW.

Для участия в полугодовом проекте, стартовавшем во вторник, 1 августа, зарегистрировались 250 добровольцев. По две их фотографии и имена сохранены в системе. Три камеры наблюдения, установленные на входе, выходе и эскалаторе берлинской железнодорожной станции Зюдкройц, будут вести съемку прохожих, а специальная компьютерная программа – сопоставлять лица на записи с сохраненными в базе данных фотографиями.

По словам министра внутренних дел Томаса де Мезьера, новая техника призвана, в частности, идентифицировать разыскиваемых преступников, что должно устрашать правонарушителей, помогать в расследовании преступлений, а также повысить у граждан чувство безопасности.

В ходе второй тестовой фазы система будет определять подозрительные предметы, к примеру бесхозные чемоданы, и сообщать о них.

Отмечается, что эксперты по защите данных расценивают технику для распознавания лиц как нарушение основного права на информационное самоопределение.