Кадыров о ситуации вокруг мечети Аль-Акса: "Обстановка полностью стабилизировалась"

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram сообщил, что в Иерусалиме побывал его помощник Аламбек Ясаев, который посетил мечеть Аль-Акса и проверил условия допуска мусульман к этой святыне.

"Обстановка полностью стабилизировалась. Ограничений на вход в Аль-Акса и пребывание на территории комплекса нет. Здесь много местных мусульман и паломников из разных стран", – пишет Кадыров.

При этом глава Чечни написал: "Аль-Акса является одной из главных святынь Ислама. Мусульмане никогда не согласятся с какими бы то ни было ограничениями".

Напомним, что 27 июля Рамзан Кадыров заявлял о готовности сложить с себя полномочия главы республики и лично отправиться в Иерусалим для охраны этой святыни. "Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", – писал он.

14 июля, после убийства арабскими террористами двух полицейских, израильские власти усилили меры безопасности на Храмовой горе, оборудовав ее металлодетекторами и видеокамерами. Это вызвало протесты мусульманской общины, и вскоре правительство Израиля объявило о демонтаже установленного оборудования. После этих событий Кадыров сделал ряд заявлений, которые вызвали негативный отклик в среде русскоязычных израильтян.