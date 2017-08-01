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Кушнер: "Возможно, и Трамп не справится с палестино-израильским конфликтом"

время публикации: 20:52 | последнее обновление: 20:52 блог версия для печати фото
Кушнер: "Возможно, и Трамп не справится с палестино-израильским конфликтом"

В беседе со стажерами в Конгрессе Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и его советник по Ближнему Востоку, признался, что, возможно, не существует решения для палестино-израильского конфликта. Беседа была частной, и не предназначалась для публикации, сообщил 2-й канал израильского телевидения.

Конспект часовой встречи с Кушнером был опубликована сайтом Wired.

В комментариях к публикации указывается, что ответы Кушнера на вопросы, касающиеся палестино-израильского конфликта, были сбивчивыми и невнятными. Кушнер говорил о том, что за последние 40-50 лет прилагались огромные усилия для разрешения конфликта, но никому не удалось достичь существенного продвижения в переговорах, и, возможно, это не удастся администрации Дональда Трампа.

Джаред Кушнер рассказал о том, как администрация Трампа работает на Ближнем Востоке. По его словам, в Белом доме пытаются представить, каким могло бы быть решение конфликта. Кроме того, работа с палестинцами и израильтянами ведется без лишнего шума. "Возможно, нет решения для конфликта. Но это одна из тех вещей, на которых нас просил сосредоточиться президент. И мы этим занимаемся", - говорит Кушнер.

В этой беседе Кушнер коснулся последнего кризиса вокруг Храмовой горы. Он назвал "логичным" решение Израиля установить металлоискатели, хотя это "воспламенило" ситуацию. "Но мы смогли с помощью диалога между Иорданией, Палестинской автономией и Израилем успокоить волнения", - заявил зять Трампа.

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