В Испании хотят восстановить сефардский язык изгнанных евреев

Испанская королевская академия объявила о решении открыть отдел сефардского языка, также известного как ладино, на котором говорили испанские евреи до своего изгнания 500 лет назад, сообщает The Guardian.

Таким образом еврейско-испанский язык войдет в один ряд с 23 испанскими диалектами, существующими в странах Латинской Америки и других регионах.

Директор Академии Дарио Виллануэва назвал ладино "экстраординарным и важным культурным и историческим феноменом", которому давно следовало посвятить свою языковую академию.

По словам Виллануэвы, в сефардском языке сохранились древние испанские слова. Ладино также подвергся большому влиянию языков тех стран, где поселились изгнанные из Испании евреи.

Испанская академия сефардского языка будет открыта в Израиле и ее целью станет сохранение культурного и языкового наследия ладино.