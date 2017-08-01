Бывшая сотрудница посольства США признана виновной в эксплуатации "сексуальных рабынь"

В понедельник, 31 июля, суд присяжных в Александрии (штат Вирджиния) признал Линду Ховард, бывшую сотрудницу посольства США в Йемене, виновной во втором случае порабощения и сексуальной эксплуатации женщины, работавшей в ее доме экономкой, пишет The Washington Post.

В решении суда признан доказанным тот факт, что Линда Ховард и ее муж Рассел Ховард в 2008 году дважды за один день изнасиловали эфиопку, работавшую в их доме с 2007 года. Фактически их обвиняли в эксплуатации "сексуальной рабыни". Рассел умер в 2012 году, на следующий год Линда ушла из Госдепартамента. Их дело рассматривалось в Вирджинии, так как именно в этом штате они жили, здесь же проживает их бывшая домработница, обвинившая своих работодателей в принуждении к сексу.

Суд постановил, что Линда Ховард должна выплатить пострадавшей 3 миллиона долларов в качестве компенсации.

Адвокат семьи Ховард настаивал на том, что иск не может быть предъявлен на основании закона о запрете торговли людьми, так как этот закон не был принят до 2008 года. Однако суд счел эти доводы неубедительными.

Примечательно, что в 2012 году супруги Ховард в том же суде были признаны виновными в аналогичном преступлении в отношении другой домработницы. Причем преступление также было совершено ими в 2008 году. Тогда суд обязал их выплатить пострадавшей 3,3 миллиона долларов. Линда и Рассел покинули США и уехали в Австралию. Через адвокатов они оспаривали решение суда. Вскоре Рассел умер, а в 2015 году Линда пришла к соглашению с потерпевшей.