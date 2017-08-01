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В мире

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро

время публикации: 02:32 | последнее обновление: 02:50 блог версия для печати фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Министерство финансов США в понедельник, 31 июля, объявило о введении санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно заявлению ведомства, все активы Мадуро на территории США замораживаются, а американским бизнесменам запрещается заключать с ним сделки.

Введение санкций против Мадуро стало ответом Вашингтона на проведение 30 июля выборов в Национальную конституционную ассамблею Венесуэлы. Новое Учредительное собрание получит полномочия переписать конституцию страны и лишить власти конгресс, контролируемый оппозицией.

Президент Венесуэлы считает, что это единственный способ восстановить мир после нескольких месяцев протестов и политического тупика. Однако оппозиционные политики утверждают, что Мадуро хочет использовать учредительное собрание, чтобы закрепиться у власти.

Венесуэльская оппозиция отказалась признать результаты выборов. Мировое сообщество подвергло выборы критике.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 13 членов правительства Мадуро. Венесуэлу уже исключили из субрегионального торгово-экономического союза MERCOSUR. Члены Организации американских государств (ОАГ), включая США, Канаду и Мексику, заявили, что они не признают полномочия Конституционной ассамблеи.

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