На Мадагаскаре автобус упал в овраг: более 30 погибших

В Анказобе, в 70 километрах к северо-западу от столицы Мадагаскара Антананариву упал в овраг автобус. Сотрудники местной полиции сообщили, что в нем находилась группа молодых христиан.

По данным полиции, на месте были обнаружены тела 12 человек с сильными ожогами. Еще 22 человека скончались в больницах.

По словам пастора, организовавшего эту поездку, в автобусе находились не менее 140 человек, являющихся членами христианской общины. Автобус направлялся в Махаджангу, один из самых древних городов страны. Когда-то Махаджанга была столицей королевства Буйна. В городе находится большое количество церквей и мечетей.