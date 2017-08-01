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Мадонна отмечает Девятое ава: "Это день, когда не следует выходить из дома"

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 18:04 блог версия для печати фото
Мадонна

Знаменитая певица Мадонна, похоже, скорбит вместе с евреями, отмечая Девятое ава – траурную дату в еврейской истории, когда были разрушены Первый и Второй Храмы.

Королева шоу-бизнеса опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграмм" селфи, где она лежит на диване в розовом белье. Снимок подписан следующим образом: "Девятое ава. Это день, когда не нужно выходить из дома. Лежите в тишине". О том, будет ли она поститься в этот день, поп-дива не сообщила.

Напомним, что Мадонна, родившаяся в семье выходцев из Италии, увлекается древнееврейским учением каббала и была ученицей раввина Филиппа Берга, основателя Центра изучения каббалы в Лос-Анджелесе.

"Я не являюсь адептом какой-либо из религий, а изучаю различные ритуалы и мировоззрения и нахожу связь между ними. Я не перешла в иудаизм, но долгие годы изучала каббалу и многое из того, чем я занимаюсь, связано с еврейской религией. Я читаю Тору каждую субботу, знаю несколько молитв, а мой сын отмечал бар-мицву. Но все эти ритуалы входят в одно понятие, которое можно назвать древом жизни и Израилю, а не к еврейству" – заявила Мадонна в интервью газете Тhe Independent.

Несколько недель тому назад певица опубликовала в своем блоге фотографию, сделанную внутри синагоги, за подписью: "Знай, перед кем ты стоишь. Шаббат шалом!", сообщает сайт газеты The Jerusalem Post.

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