29-летний Марк Мичейн, житель шотландского города Котбридж, который обучил собаку своей подруги нацистскому приветствию, предстал на прошлой неделе перед судом по обвинению в совершении преступления на почве ненависти.

Мопс по имени Будда откликался поднятием лапы на слова "Хайль Гитлер" и "Евреев – в газовую камеру", пишет во вторник, 1 августа, издание Daily Record.

Видеоролик, где был запечатлен этот своеобразно выдрессированный пес, Мичейн выложил в сентябре прошлого года на ресурсе YouTube, и за это время он собрал более 2,8 миллионов просмотров. В ходе судебных слушаний подсудимый разъяснил, что таким образом он поддразнивал свою подругу.

"Она все время талдычит о том, что ее собака – самый очаровательный пес на свете, и я решил превратить его в нечто менее симпатичное – в нациста", – приводит издание слова Мичейна.

Позже он опубликовал на этом же сайте свои извинения, заявив, что эта шутка не отражает его политических взглядов. Мичейн разъяснил, что он не расист и вообще не интересуется политикой: "Я сожалею, что оскорбил этим роликом еврейскую общину – я этого не хотел".