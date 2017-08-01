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В мире

Пожилой японский каратист сумел отбиться от нападавшего медведя

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати

68-летний Хирохито Миягава, активно занимающийся каратэ и возглавляющий додзё в городе Фуэфуки префектуры Яманаси, используя свои навыки, сумел отбиться от нападения медведя, сообщают японский сайт houdoukyoku.jp и российское агентство РИА Новости.

По словам Миягавы, он работал на огороде в горной лесистой местности, когда подвергся нападению медведя. "Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя. Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы", – рассказывает он.

Пожилой каратист говорит, наносил удары коленом и мыском (на ногах у него были резиновые сапоги), а также кулаками. Сам он получил несколько царапин в схватке с медведем.

Правдивость рассказа Миягавы не вызывает особых сомнений. На его участке хорошо видны медвежьи следы, а также разрушения, причиненные зверем.

В конце июля в префектуре Яманаси поступило 83 сообщения о медведях в окрестностях жилья. Полиция предупреждает о необходимости соблюдать осторожность.

Медведи, которые спускаются к жилью или нападают на людей в горах, не являются редкостью в Японии. Ежегодно фиксируется более 100 случаев нападения медведей на людей. Чаще всего это происходит в мае и октябре, до 10 таких нападений в год заканчиваются для людей трагически. В частности, в мае этого года в префектуре Акита медведь задрал до смерти женщину, которая собирала в горах травы. В прошлом году число жертв таких нападений в этой же префектуре достигло четырех.

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