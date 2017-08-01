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В мире

"Интерфакс" опроверг свое сообщение о том, что Трамп одобрил антироссийские санкции

время публикации: 11:32 | последнее обновление: 12:13 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп намерен в скором времени подписать закон о введении нового пакета санкций против России, для отмены которого Москва должна будет выполнить все взятые на себя обязательства.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, находящийся в настоящий момент в Тбилиси, пишет 1 августа новостное агентство "Интерфакс".

Ранее во вторник это же изданиесообщало со ссылкой на Пенса о том, что данный законопроект якобы уже подписан.

"Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", – приводил "Интерфакс" слова Пенса, якобы сказанные в ходе пресс-конференции.

Напомним, что 28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

В рамках этого закона ограничения будут наложены на ряд отраслей российской экономики, а уже существующие будут кодифицированы, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о санкциях в отношении России.

Вашингтон, в частности, возражает против строительства газопровода "Северный поток-2", который, как говорится в этом документе "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики".

В законопроекте, впрочем, указано, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере, пишет "Интерфакс". Ранее Россия уже объявила о введении ответных мер: общее количество персонала дипломатических и консульских учреждениях США в России сокращается с 1 августа до 455 человек, приостановлено использование посольством США дачи в Серебряном бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.

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