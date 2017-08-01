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Стрельба в Московском областном суде: один человек ранен

время публикации: 14:41 | последнее обновление: 15:03 блог версия для печати фото
Стрельба в Московском областном суде: один человек ранен

В связи со стрельбой из здания Московского областного суда эвакуируют людей. По предварительной информации, инцидент произошел на процессе по банде ГТА, один человек был ранен.

Об этом сообщила во вторник, 1 августа, газета "Московский комсомолец".

Стрельба вспыхнула на четвертом этаже здания, где проходили слушания по делу "банды ГТА" – группе выходцев из Средней Азии, совершившей серию убийств автовладельцев в Московской области. По сведениям издания, во время заседания кто-то из обвиняемых напал на конвой в лифте.

Подробности происшествия к настоящему моменту пресса не публикует.

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила РИА Новости, что все сотрудники и посетители эвакуированы, а заседания отложены, однако она не смогла уточнить причину ЧП

Информация уточняется.

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