Стрельба в Московском областном суде: один человек ранен

В связи со стрельбой из здания Московского областного суда эвакуируют людей. По предварительной информации, инцидент произошел на процессе по банде ГТА, один человек был ранен.

Об этом сообщила во вторник, 1 августа, газета "Московский комсомолец".

Стрельба вспыхнула на четвертом этаже здания, где проходили слушания по делу "банды ГТА" – группе выходцев из Средней Азии, совершившей серию убийств автовладельцев в Московской области. По сведениям издания, во время заседания кто-то из обвиняемых напал на конвой в лифте.

Подробности происшествия к настоящему моменту пресса не публикует.

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила РИА Новости, что все сотрудники и посетители эвакуированы, а заседания отложены, однако она не смогла уточнить причину ЧП

Информация уточняется.