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В мире

Украинец приговорен в России к 12 годам колонии за подготовку теракта под Ростовом

время публикации: 03:26 | последнее обновление: 03:32 блог версия для печати фото
Украинец приговорен в России к 12 годам колонии за подготовку теракта под Ростовом

Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник, 31 июля, приговорил гражданина Украины Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в Ростовской области.

"Суд признал Сизоновича виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 250 тыс. рублей ", – цитирует оглашенный судьей приговор "Интерфакс".

Сизонович подтвердил в суде, что признает свою вину, и заявил о раскаянии, отмечает агентство.

По версии следствия, Алексей Сизонович и неизвестный человек в 2014 году создали в Киеве организованную группу с целью совершении терактов в России и на Украине. Сизонович собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также изготавливал взрывные устройства. Ранее он в течение 11 лет работал подрывником на шахте и имел соответствующие навыки.

Согласно данным следствия, в мае 2016 года Сизонович получил указание поехать в город Каменск-Шахтинский (Ростовская область), чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств. Теракт планировалось совершить в сентябре того же года.

Сизонович был задержан в сентябре 2016 года при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы.

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