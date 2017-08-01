Стрельба в Мособлсуде: злоумышленники ликвидированы, один человек ранен

Сотрудники службы безопасности обезвредили пятерых преступников, напавших на конвойных в Мособлсуде и открывших стрельбу в здании. Четверо из них были убиты, пишет во вторник, 1 августа, новостное агентство РИА Новости.

Ранее газета "Московский комсомолец" собщила, что в здании областного суда произошла стрельба, один человек ранен, а все сотрудники посетители эвакуированы. "Во время судебного заседания по своему делу мы слышали в здании не менее 20 выстрелов. По свидетельствам очевидцев, у кого-то из сотрудников (конвоиров) забрали оружие и стреляли по сотрудникам. Я видела одного пристава - женщину, которая была вся в крови. Говорят, ранен еще один человек" – сообщила "Интерфаксу" адвокат Софья Рубасская, которая отметила, что пострадавшим оказывает помощь прибывшая к месту происшествия бригада "скорой помощи".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Мособлсуде произошла стрельба на заседании по рассмотрению дела в отношении членов так называемой "банды ГТА", по которому проходят девять обвиняемых.