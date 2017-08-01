В Венесуэле арестовали лидеров оппозиции

Лидеры оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопес и Антонио Ледезма были увезены в неизвестном направлении из своих домов, где находились под домашним арестом, сообщает Reuters.

Родственники оппозиционеров заявили, что возлагают ответственность за судьбу своих близких на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальную конституционную ассамблею. Новое Учредительное собрание получит полномочия переписать конституцию страны и лишить власти конгресс, контролируемый оппозицией.

Венесуэльская оппозиция отказалась признать результаты выборов и устроила беспорядки. Мировое сообщество подвергло выборы критике. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Венесуэлу исключили из субрегионального торгово-экономического союза MERCOSUR. Члены Организации американских государств (ОАГ), включая США, Канаду и Мексику, заявили, что они не признают полномочия Конституционной ассамблеи.