Международный суд в Гааге окончательно закрыл дело "Мави Мармара"

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда подтвердила в четверг, 20 ноября, свое предыдущее решение не открывать процесс по делу о гибели турецких граждан во время захвата ЦАХАЛом судна "Мави Мармара".

Данное решение окончательно закрывает возможность открытия дела по данному поводу в международных судебных инстанциях.

Бенсуда еще в ноябре 2014 года отклонила требование Коморских островов начать расследование по данному делу, придя к выводу, что оно является слишком незначительным для МУС, даже если во время захвата судна были совершены преступления.

После попытки опротестовать решение Бенсуды судьи попросили прокурора еще раз обдумать его, однако в итоге "после внимательного изучения 5 тысяч документов и свидетельских показаний 300 человек" вердикт прокурора не изменился.

В мае 2010 года израильские военнослужащие перехватили в международных водах так называемую "флотилию мира". При захвате ее флагмана "Мави Мармара" израильтяне были атакованы активистами и были вынуждены открыть ответный огонь. В результате погибло девять граждан Турции.

После этого Анкара отозвала посла из Тель-Авива, а президент Турции Абдулла Гюль заявил, что в недавние времена такие действия повлекли бы за собой войну. Согласно документам, обнаруженным на борту захваченного судна, "флотилия мира" вышла в море при прямой поддержке премьер-министра Эрдогана.

После нескольких лет конфликта Израиль и Турция урегулировали вопрос компенсаций погибшим и раненым на борту судна.

В 2013 году Рамазан Аритюрк и Гокдемир Джихад, адвокаты родственников террористов, убитых на судне "Мави Мармара", от имени правительства Коморских островов, под флагом которых шло судно, подали иск в Международный уголовный суд в Гааге (ICC). В рамках этого документа они потребовали привлечь к ответственности правительство Израиля, виновное, по их мнению, в совершении "военных преступлений".

Союз Коморских островов является одним из подписантов Римского статута Международного уголовного суда, на основании которого имеет право обратиться в суд с требованием привлечения к ответственности за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

В 2014 году Международный уголовный суд в Гааге отказался от рассмотрения иска против Израиля по делу "Мави Мармара". По мнению прокурора МУС, израильские военнослужащие, возможно, совершили преступления во время операции по перехвату судна "Мави Мармара", однако она пришла к выводу, что данное дело лежит вне юрисдикции суда.

В 2015 году судьи Международного уголовного суда в Гааге пришли к выводу, что дело о "захвате израильскими военными миротворческого судна "Мави Мармара" в 2010 году, должно быть рассмотрено. Они обратились к главному прокурору МУС Фаду Бенсуде с просьбой пересмотреть свое решение.





