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Россия открыла израильским ученым доступ к архивам советской разведки

время публикации: 06:51 | последнее обновление: 07:36 блог версия для печати фото
Россия открыла израильским ученым доступ к архивам советской разведки

Министр социального равенства Гила Гамлиэль стала первым членом правительства Израиля, прибывшим в Россию после обострения напряженности в российско-израильских отношениях в связи с инцидентом с Ил-22.

Гамлиэль прибыла в Москву с рабочим визитом через несколько часов после того, как СМИ сообщили о новом ударе израильских ВВС по иранским объектам в Сирии.

Целью визита Гамлиэль была просьба открыть израильским ученым доступ к архивам советских разведслужб для изучения истории евреев арабских стран. В частности, министр обсуждала данный вопрос с председателем комитета госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Как сообщает телекомпания "Решет", соответствующее разрешение было получено.

Отмечается, что в ходе проведенных Гамлиэль в России встреч инцидент со сбитым сирийскими ПВО российским самолетом, в котором в Москве винят Израиль, ни разу не поднимался.



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