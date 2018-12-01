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07:27 Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший, подписавший договор об окончании Холодной войны
В мире

Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший, подписавший договор об окончании Холодной войны

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 11:11 блог версия для печати фото
Джордж Буш-старший
Джордж Буш-старший
Скончался 41-й президент США Джордж Буш Старший, подписавший договор об окончании Холодной войны

41-й президент США Джордж Буш-старший скончался вечером в пятницу, 30 ноября, в возрасте 94 лет. О смерти отца сообщил 43-й президент США Джордж Буш-младший.

Джордж Буш родился в Массачусетсе в семье сенатора и нью-йоркского банкира Прескотта Буша и Дороти Уокер Буш. После нападения на Перл-Харбор в 1941 году, в возрасте 17 лет, Буш отложил поступление в колледж и стал самым молодым летчиком ВМС США в то время. Служил до конца войны, затем поступил в Йельский университет. Окончив его в 1948 году, переехал с семьей в Западный Техас, где начал нефтяной бизнес, став миллионером к 40 годам.

Буш вошел в политику сразу после создания его собственной нефтяной компании, став членом Палаты представителей, а также занимая другие должности. Он неудачно принял участие в партийных выборах президента в 1980 году, но был выбран в качестве кандидата на должность вице-президента кандидатом в президенты Рональдом Рейганом, и пара победила на выборах. В течение срока Буш возглавлял административную группу по дерегуляции рынка и борьбе с наркотиками.

В 1988 году Буш успешно начал кампанию на выборах президента, победив оппонента от демократов Майкла Дукакиса. Во внутренней политике Буш изменил своему слову, данному в 1988 году, и после борьбы в Конгрессе подписал увеличение налогов, которое Конгресс утвердил. Вследствие экономических проблем Буш проиграл на выборах президента 1992 года демократу Биллу Клинтону.

На каденцию Буша-старшего пришлось падение Берлинской стены и развал СССР. Он инициировал операцию "Буря в пустыне" для освобождения Кувейта и Мадридскую мирную конференцию по урегулированию арабо-израильского конфликта в 1991 году, а также вместе с Борисом Ельциным подписал договор об окончании Холодной войны в 1992 году.

С 26 декабря 2006 года по 30 ноября 2018 года являлся старейшим по возрасту из живущих президентов США, а 24 ноября 2017 года стал самым долгоживущим в истории президентом США (побив рекорд Джеральда Форда).



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