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В мире

Народная церемония памяти жертв Холокоста в Риге: президент зажег свечу

время публикации: 08:45 | последнее обновление: 11:34 блог версия для печати фото
Лолита Томсоне и Маргер Вестерман
Президент Латвии Раймондс Вейонис
Народная церемония памяти жертв Холокоста в Риге: президент зажег свечу
ВСЕ ФОТО

Президент Латвии Раймондс Вейонис пришел минувшим вечером к памятнику Свободы в центре Риги, чтобы зажечь свечу в память о 25.000 евреев, убитых нацистами и их латышскими приспешниками в Румбульском лесу 77 лет назад – 30 ноября 1941 года.

Церемония, проходящая в самом сердце латвийской столицы, не имеет официального статуса, и глава государства принимает участие в ней впервые. Латвия отмечает день памяти жертв Холокоста 4 июля, в годовщину уничтожения Хоральной синагоги на улице Гоголя. 30 ноября официальные памятные мероприятия проводятся еврейской общиной в Румбуле, на месте расстрела.

Инициатива проведения народной церемонии принадлежит Лолите Томсоне, директору музея праведника народов мира Жаниса Липке, и историку Каспару Зеллису. Она проходит без венков и громких речей – по латышскому и еврейскому обычаю здесь зажигают поминальные свечи.

"Я хотела, чтобы об этой трагедии заговорили. Чтобы вспомнили, что она стала чудовищной потерей для народа Латвии. Погибшие не были евреями из Латвии, они были частью самой Латвии. Они сражались за независимость, жили рядом с нами, ходили в школу вместе с нашими бабушками и дедушками", - рассказала нам Лолита перед проведением первой церемонии два года назад, объясняя, почему ее местом стал памятник Свободы – сердце Латвии.

Первый раз свечи у памятника появились в 2016 году – в 75-ю годовщину начала акции в Румбуле. За эти два года церемония стала восприниматься как традиция. "Как всегда, встречаемся вечером у памятника", - пишут друг другу. Несмотря на пробирающий до костей ноябрьский балтийский ветер, люди приходят, потому что считают – в этот вечер их место здесь.

Приходят представители латышской интеллигенции и политики, пожилые, еще помнящие то, что увидели детьми во время войны, и молодежь. Несмотря на возраст, приходит к памятнику историк Маргер Вестерман – последний оставшийся в живых узник рижского гетто. Люди вновь и вновь зажигают свечи, гасимые ветром.

О том, что к памятнику приедет президент Латвии, заранее известно не было. Да и пришел он не как политик, а как человек, как латыш – не говорить речи, а зажечь свою свечу и постоять, склонив голову перед памятью сограждан, убитых только за то, что они были евреями. "Наше будущее – свободное демократическое общество, нетерпимое к проявлениям расизма и антисемитизма", - написал Вейонис на своей официальной странице в Twitter, опубликовав фото церемонии.

"Это тяжелый, трагический день в истории Латвии. Мы помним о тысячах евреев, убитых в 1941 году в Румбуле нацистами и их латышскими сообщниками. Холокост напоминает нам об опасности экстремизма и необходимости давать отпор тоталитарным идеологиям", - подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

Днем 30 ноября к мемориалу в Румбульском лесу возложил цветы лидер партии "Для развития/за" Артис Пабрикс, бывший министр обороны и министр иностранных дел. В церемонии, которую проводит здесь еврейская община, приняла участие и председатель парламента Инара Мурниеце.

Однако самым наглядным подтверждением того, что Латвия все больше воспринимает Холокост как свою национальную трагедию, стал факт, что церемонии зажигания свечей проходят уже не только в Риге. Состоялась она и в Руйене, маленьком городке на севере Латвии. Здесь организатором стал местный журналист Андрис Дукурс.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 ноября 2016 г.
"Память не должна умереть". Латвия помянет 25 тысяч убитых евреев





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