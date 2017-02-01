Боевики атаковали сотрудников ООН в Западной Африке: пять человек погибли

Вооруженные боевики атаковали группу технических сотрудников ООН, работавших на границе Нигерии и Камеруна. В результате нападения пять человек погибли и несколько других получили ранения различной степени тяжести.

Об этом пишет в среду, 1 февраля, новостное агентство Reuters c ссылкой на офис ООН в Западной Африке.

Нападение, о котором идет речь, произошло в минувший вторник, около 14:00 по местному времени, в районе пограничного города Контча, Камерун.

В сообщении отмечается, что трое погибших были гражданами Нигерии и один – Камеруна.