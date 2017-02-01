1 февраля 2017 г.
последняя новость: 18:11
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:11 Канадский лицей вынудили возобновить прием израильтян, но Дорон Став отказался там учиться
17:52 Боевики атаковали сотрудников ООН в Западной Африке: пять человек погибли
17:30 Над Черным морем обстрелян самолет ВМС Украины
17:14 Президент США выдвинул Нила Горсача на пост судьи Верховного суда
16:42 Авиакатастрофа под Смоленском: Польша подаст на Россию жалобу в Гаагский трибунал
16:22 Трамп комментирует скандальный указ: "Моя цель – не пустить в страну плохих людей"
16:11 Во Франкфурте задержан мигрант из Туниса, который состоял в ИГ и планировал теракты
15:40 Трое израильтян заблудились в чилийском заповеднике Пуйеху
13:03 Бывшим офицерам ФСБ предъявили обвинение в госизмене в пользу США
12:35 Посольство Украины в Израиле: "Мы требуем от РФ немедленно прекратить боевые действия"
В мире

Боевики атаковали сотрудников ООН в Западной Африке: пять человек погибли

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 17:52 блог версия для печати фото
Боевики атаковали сотрудников ООН в Западной Африке: пять человек погибли

Вооруженные боевики атаковали группу технических сотрудников ООН, работавших на границе Нигерии и Камеруна. В результате нападения пять человек погибли и несколько других получили ранения различной степени тяжести.

Об этом пишет в среду, 1 февраля, новостное агентство Reuters c ссылкой на офис ООН в Западной Африке.

Нападение, о котором идет речь, произошло в минувший вторник, около 14:00 по местному времени, в районе пограничного города Контча, Камерун.

В сообщении отмечается, что трое погибших были гражданами Нигерии и один – Камеруна.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 1 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017