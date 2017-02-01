Российские банки в столице Украины подверглись нападению националистов

Семь филиалов российских банков в столице Украины подверглись нападению активистов партии "Национальный корпус" в камуфляжной форме, которые облили красной краской фасады зданий и обклеили окна и двери плакатами. Акции протеста проходят в киевских районах Шевченковский и Святошино.

Об этом пишет в среду, 1 февраля, украинское издание 112 ua со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции в Киеве.

Участники акций протеста требуют от президента Украины Петра Порошенко закрыть российские банки и намерены продолжать пикеты не только в Киеве, но и по всей стране.

Здания подвергшихся нападению "Сбербанка России", "Альфа-Банка", "БМ-банка", "ВТБ банка" и "Проминвест банка" охраняют столичные стражи порядка, которые обеспечивают безопасность служащих и предотвращают конфликтные ситуации.

Действия националистов официально зафиксированы и внесены журналы единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Шевченковского и Святошинского управлений полиции Киева.