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В мире

Российские банки в столице Украины подверглись нападению националистов

время публикации: 20:08 | последнее обновление: 20:08 блог версия для печати фото
Российские банки в столице Украины подверглись нападению националистов

Семь филиалов российских банков в столице Украины подверглись нападению активистов партии "Национальный корпус" в камуфляжной форме, которые облили красной краской фасады зданий и обклеили окна и двери плакатами. Акции протеста проходят в киевских районах Шевченковский и Святошино.

Об этом пишет в среду, 1 февраля, украинское издание 112 ua со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции в Киеве.

Участники акций протеста требуют от президента Украины Петра Порошенко закрыть российские банки и намерены продолжать пикеты не только в Киеве, но и по всей стране.

Здания подвергшихся нападению "Сбербанка России", "Альфа-Банка", "БМ-банка", "ВТБ банка" и "Проминвест банка" охраняют столичные стражи порядка, которые обеспечивают безопасность служащих и предотвращают конфликтные ситуации.

Действия националистов официально зафиксированы и внесены журналы единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Шевченковского и Святошинского управлений полиции Киева.

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Среда, 1 февраля 2017 г.
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