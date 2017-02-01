Женщина выжила после падения с 14-го этажа здания Госинспекции по недвижимости в Москве

Женщина выпала из окна 14-го этажа здания Государственной инспекции по контролю над использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы.

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел во вторник, 31 января. Информацию о происшедшем подтвердили в московском главке МВД.

"Упавшая из окна административного здания в Беринговом проезде женщина была доставлена в реанимацию больницы, где ей оказывается необходимая медпомощь", – сообщили ТАСС в пресс-службе полиции.

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, отметили в пресс-службе.