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В мире

Женщина выжила после падения с 14-го этажа здания Госинспекции по недвижимости в Москве

время публикации: 02:36 | последнее обновление: 02:38 блог версия для печати фото
Женщина выжила после падения с 14-го этажа здания Госинспекции по недвижимости в Москве

Женщина выпала из окна 14-го этажа здания Государственной инспекции по контролю над использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы.

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел во вторник, 31 января. Информацию о происшедшем подтвердили в московском главке МВД.

"Упавшая из окна административного здания в Беринговом проезде женщина была доставлена в реанимацию больницы, где ей оказывается необходимая медпомощь", – сообщили ТАСС в пресс-службе полиции.

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, отметили в пресс-службе.

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