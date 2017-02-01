В Берлине задержаны подозреваемые в террористической деятельности, связанные с ИГ

Сотрудники полиции Берлина во вторник, 31 января, задержали трех подозреваемых в террористической деятельности.

По некоторым данным, задержанные, возраст которых составляет 21, 31 год и 45 лет, планировали отправиться на Ближний Восток для прохождения боевой подготовки, у них имелись связи с боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии, сообщает Deutsche Welle.

В рамках расследования данного дела, которым руководит генеральная прокуратура, был проведен обыск в мечети Фуссилет, расположенной в берлинском районе Моабит, где, возможно, часто бывали задержанные.

В этой мечети регулярно бывал Анис Амри, совершивший теракт на рождественской ярмарке в центре Берлина в декабре прошлого года.