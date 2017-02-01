1 февраля 2017 г.
последняя новость: 19:33
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:33 "Гаарец": Белый дом предупредил палестинцев о жестких мерах в ответ на обращение к Гааге
19:21 Президент Украины Порошенко побеседовал по телефону с премьер-министром Израиля Нетаниягу
18:48 Ватикан "озабочен" указами Трампа: "Мы строим мосты, а не стены"
18:11 Канадский лицей вынудили возобновить прием израильтян, но Дорон Став отказался там учиться
17:52 Боевики атаковали сотрудников ООН в Западной Африке: пять человек погибли
17:30 Над Черным морем обстрелян самолет ВМС Украины
17:14 Президент США выдвинул Нила Горсача на пост судьи Верховного суда
16:42 Авиакатастрофа под Смоленском: Польша подаст на Россию жалобу в Гаагский трибунал
16:22 Трамп комментирует скандальный указ: "Моя цель – не пустить в страну плохих людей"
16:11 Во Франкфурте задержан мигрант из Туниса, который состоял в ИГ и планировал теракты
В мире

Президент Украины Порошенко побеседовал по телефону с премьер-министром Израиля Нетаниягу

время публикации: 19:21 | последнее обновление: 19:21 блог версия для печати фото
Лидеры договорились укреплять дружеские отношения между странами

В среду, 31 января, президент Украины Петр Порошенко позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, сообщили из пресс-службы канцелярии главы правительства Израиля.

Как сообщают в окружении Нетаниягу, лидеры договорились укреплять дружеские отношения между странами. Помимо прочего, была достигнута договоренность о возобновлении подготовки к визиту в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Напомним, что визит главы правительства Украины в Израиль должен был состояться в последнюю неделю декабря, однако был отменен после того, как Украина поддержала проект антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН.

Украинские СМИ сообщали, что после отмены визита Гройсмана, посол Израиля на Украине Эли Белоцерковски был вызван в МИД для дачи объяснений по этому поводу. "С украинской стороны было высказано разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля были даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта. Отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции по урегулированию израильско-палестинского конфликта, неоднократно обнародовала в различных форматах", - отмечалось в сообщении в сообщении МИДа.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
В МИД Украины посла Израиля призвали "прекратить раздувать антиукраинскую истерию"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Ответ Израиля на резолюцию СБ ООН: отмена визита премьер-министра Украины и другие меры







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 1 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017