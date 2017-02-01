Президент Украины Порошенко побеседовал по телефону с премьер-министром Израиля Нетаниягу

В среду, 31 января, президент Украины Петр Порошенко позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, сообщили из пресс-службы канцелярии главы правительства Израиля.

Как сообщают в окружении Нетаниягу, лидеры договорились укреплять дружеские отношения между странами. Помимо прочего, была достигнута договоренность о возобновлении подготовки к визиту в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Напомним, что визит главы правительства Украины в Израиль должен был состояться в последнюю неделю декабря, однако был отменен после того, как Украина поддержала проект антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН.

Украинские СМИ сообщали, что после отмены визита Гройсмана, посол Израиля на Украине Эли Белоцерковски был вызван в МИД для дачи объяснений по этому поводу. "С украинской стороны было высказано разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля были даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта. Отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции по урегулированию израильско-палестинского конфликта, неоднократно обнародовала в различных форматах", - отмечалось в сообщении в сообщении МИДа.



