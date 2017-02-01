Politico: Белый дом отказывается посылать своих представителей на программы CNN

Белый дом отказался посылать своих представителей на программы телеканала CNN, лишая таким образом телеканал голоса администрации в своем эфире, пишет газета Politico.

"Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий", – цитирует РИА Новости со ссылкой на Politico слова одного из чиновников Белого дома, подчеркнувшего, что CNN не является таким местом.

Этот чиновник отметил, что запрет не является постоянным.

Один из репортеров телеканала в свою очередь заявил, что Белый дом пытается наказать CNN и снизить рейтинги канала.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй в последнее время не появлялись в эфире CNN. Но чиновники из администрации Трампа продолжают отвечать на вопросы журналистов ведущих американских СМИ, включая CNN.

Телеканал CNN последовательно и жестко критиковал Дональда Трампа и в период предвыборной кампании, и после выборов. Именно CNN передавал со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией об избранном президенте США, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Анонимный доклад на эту тему опубликовал BuzzFeed. За день до вступления Трампа в должность, 19 января, телеканал CNN опубликовал на YouTube видеоролик о наследовании президентских полномочий в случае убийства Дональда Трампа во время инаугурации.