1 февраля 2017 г.
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Канадский лицей вынудили возобновить прием израильтян, но Дорон Став отказался там учиться

время публикации: 18:11 | последнее обновление: 18:11 блог версия для печати

Канадский профессиональный лицей The Island School of Building Arts, расположенный в провинции Британская Колумбия, принес извинения израильтянину Ставу Дорону, студенту инженерного факультета, чье заявление было отклонено ранее "по геополитическим соображениям".

Руководство лицея пересмотрело заявленную ранее политику отказа от приема израильских студентов после того, как столкнулось с возмущением еврейской общины, пишет 1 февраля сайт газеты The Jerusalem Post.

Island School of Building Arts получила множество запросов от еврейских организаций, включая канадский Центр по делам Израиля и евреев (CIJA) и организацию "Бней Брит Канада", где от руководства лицея требовали разъяснений и называли его политику "дискриминационной".

Дорон Став, впрочем, отказался поступать в это учебное заведение, поблагодарив всех, кто за него заступился.

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Среда, 1 февраля 2017 г.
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