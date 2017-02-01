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В мире

Бывшим офицерам ФСБ предъявили обвинение в госизмене в пользу США

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 13:08 блог версия для печати фото
Бывшим офицерам ФСБ предъявили обвинение в госизмене в пользу США

Бывшим сотрудникам ФСБ Сергею Михайлову и Дмитрию Докучаеву, а также экс-менеджеру "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых, руководителя "Команды 29" Ивана Павлова.

РИА Новости отмечает, что по этому делу могут быть задержаны новые фигуранты.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что арест подозреваемых в госизмене сотрудников ФСБ никак не связан с обвинениями со стороны США в хакерских атаках. Кремль категорически отрицает любые утверждения о причастности Москвы к каким-либо хакерским действиям.

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