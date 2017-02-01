В Германии раскрыта террористическая сеть, связанная с "Исламским государством"

В среду, 1 февраля, в федеральной земле Гессен прошла антитеррористическая операция. Как сообщает Deutsche Welle, полиция задержала 36-летнего тунисца, подозреваемого в вербовке сторонников "Исламского государства".

Представители генеральной прокуратуры во Франкфурте-на-Майне сообщили, что задержанный подозревается также в контрабанде людей и формировании террористической сети, которая планировала атаки в Германии.

По информации правоохранительных органов, эта террористическая группа еще не успела выбрать конкретные объекты в Германии для осуществления нападений. Планирование терактов удалось пресечь на ранней стадии.

В поле зрения правоохранительных органов попала группа подозреваемых в составе 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет. Полиция провела обыски на 54 различных объектах, включая частные квартиры, офисы фирм и мечети, в ряде городов, среди которых Франкфурт-на-Майне, Оффенбах, Дармштадт, Лимбург-ан-дер-Лан и Висбаден. В операции были задействованы более тысячи сотрудников правоохранительных органов.





