Трамп не позволит демократам заблокировать кандидатуру Нила Горсача

Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев пересмотреть правила голосования и признать достаточным простое большинство голосов достаточным для назначения судей Верховного суда. С помощью этой меры он намерен обойти демократов в случае, если те попытаются заблокировать назначение на этот пост его креатуры Нила Горсача

Об этом сообщает 1 февраля новостное агентство Reuters.

В минувший вторник, 31 января, президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост одного из судей Верховного суда Нила Горсача, имеющего репутацию консерватора, защитника религиозных ценностей и сторонника буквальной трактовки законов – в ущерб прецедентному праву.

49-летний Горсач занимает пост одного из судей Апелляционного суда Десятого округа в Денвере, который охватывает шесть штатов. В Верховном суде ему предстоит заменить умершего в прошлого году Антонина Скалиа – оплота американского консерватизма.

В ходе вчерашнего выступления в Белом доме глава государства напомнил о своем предвыборном обещании "найти самого лучшего в стране судью для Верховного суда" –уважающего законы и конституцию страны и интерпретирующего их в строгом соответствии с изложенными там параграфами. Политологи ожидают, что эта кандидатура вызовет яростные споры и, в частности, может расколоть еврейскую общину США: за Горсача выступают представители ультраортодоксального лагеря, реформисты выражают озабоченность.

Напомним, что судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом США. Горсач должен будет пройти через процесс утверждения в парламенте, который включает слушания в профильном комитете палаты.

Ранее стало известно, что сенаторы-демократы бойкотировали состоявшееся в среду заседание парламентской комиссии, которое проводил Скотт Прюитт, бывший генпрокурор штата Оклахома, назначенный Трампом на пост главы Агентства по охране окружающей среды – после того, как тот выразил сомнение в реальности глобального потепления.

Сенатор Бен Кардин заявил, что не может доверить столь важную отрасль человеку, который "отрицает суммарный научный опыт и необходимость экстренных мер для предотвращения климатических изменений".