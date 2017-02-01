Reuters: 900 сотрудников Госдепа подписали меморандум с критикой миграционного указа Трампа

Около 900 сотрудников Государственного департамента США подписали меморандум с критикой миграционного указа Дональда Трампа, сообщил информационному агентству Reuters во вторник, 31 января, источник, знакомый с содержанием документа.

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента подтвердил, что меморандум был передан исполняющему обязанности госсекретаря Тому Шеннону.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, ему известно о меморандуме. При этом Спайсер заявил, что дипломатам следует "либо принять программу, либо уйти".

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.