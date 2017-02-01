Надежда Савченко: "Украину могут спасти либо Иисус Христос, либо Сталин"

Депутат Верховной рады Надежда Савченко дала в среду интервью украинскому изданию "Новое время", в ходе которого назвала президента Украины Петра Порошенко "врагом народа", с которым надо бороться всеми методами, включая политические.

"Мой враг этот тот, кто враг моему народу, тот, кто портит жизнь всем. Когда простые люди говорят, что жизнь становится хуже с каждым днем. Так вот я думаю, он – враг народа", – заявила Савченко в ответ на вопрос журналиста издания, считает ли она Порошенко врагом.

Депутат убеждена, что Украину можно вывести из кризиса двумя путями – либо так, как это делал Иисус Христос, либо методами Сталина.

"То есть Украину может спасти лидер либо одного, либо другого типа. Для Индиры Ганди, для Иисуса Христа, для них не было плохих и хороших людей. Они считали, что надо говорить с каждым, чтобы он понял и, возможно, исправился" – пояснила свою мысль Савченко.

Пока на Украине царит хаос, ей нужен жесткий лидер, который способен навести порядок, считает депутат. Но если он останется у власти, это приведет к тоталитаризму по типу СССР, или же к имперской форме правления – как это происходит сегодня в России. И потому со временем ее страна должна перейти к демократии.

"Мы так жить не хотим. Украинцы просто не могут, по своей природе. Я не думаю, что надо делать ставку на одного лидера. Именно лидер должен знать, что ему следует сделать все возможное, чтобы люди сами управляли своей страной, и в конце-концов передать им рычаги управления", – убеждена Савченко.