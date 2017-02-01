Президент США выдвинул Нила Горсача на пост судьи Верховного суда

В минувший вторник, 31 января, президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост одного из судей Верховного суда Нила Горсача, имеющего репутацию консерватора, защитника религиозных ценностей и сторонника буквальной трактовки законов – в ущерб прецедентному праву.

Об этом пишут в среду, 1 февраля, зарубежные СМИ и, в частности, газета The Washington Post.

49-летний Горсач занимает пост одного из судей Апелляционного суда Десятого округа в Денвере, который охватывает шесть штатов. В Верховном суде ему предстоит заменить умершего в прошлого году Антонина Скалиа – оплота американского консерватизма.

В ходе вчерашнего выступления в Белом доме глава государства напомнил о своем предвыборном обещании "найти самого лучшего в стране судью для Верховного суда" –уважающего законы и конституцию страны и интерпретирующего их в строгом соответствии с изложенными там параграфами.

Ожидается, что эта кандидатура вызовет яростные споры и, в частности, может расколоть еврейскую общину США: за Горсача выступают представители ультраортодоксального лагеря, реформисты выражают озабоченность.

Напомним, что судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом США. Горсач должен будет пройти через процесс утверждения в парламенте, который включает слушания в профильном комитете палаты.