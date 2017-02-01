1 февраля 2017 г.
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"Гаарец": Белый дом предупредил палестинцев о жестких мерах в ответ на обращение к Гааге

время публикации: 19:33 | последнее обновление: 19:33 блог версия для печати фото
"Гаарец": Белый дом предупредил палестинцев о жестких мерах в ответ на обращение к Гааге

Вашингтон предупредил палестинские власти о том, что подача иска против Израиля в Международный трибунал Гааги чревата жесткими акциями со стороны американской администрации, включающими закрытие дипломатической миссии ПНА в США и прекращение экономической помощи.

Об этом пишет в среду, 1 февраля, сайт израильской газеты "Гаарец", которая ссылается на западные и арабские дипломатические источники.

Согласно сведениям издания, послание администрации Трампа, содержащее приведенные выше угрозы, было получено через американское консульство. В нем содержался текст телефонной беседы с высокопоставленными палестинскими чиновниками из окружения Махмуда Аббаса.

Указанные источники сообщили журналистам, что в первую неделю на посту президента США Трамп подписал указ о принятии мер в отношении ПНА и правящей партии ФАТХ, основанный на резолюции Конгресса, составленной в период правления Обамы. Однако палестинское руководство, вопреки решению американских парламентариев, рассчитывало таким образом положить конец строительству в поселениях

Напомним, что в августе прошлого года палестинские СМИ опубликовали заявление генерального секретаря Организации освобождения Палестины Саиба Ариката о том, что Палестинская администрация передала в Международный уголовный суд в Гааге подробный отчет о еврейских поселениях на "Западном берегу".

В своем заявлении действия израильтян в этом регионе Арикат назвал "преступными", призвав международные юридические институты к активным шагам для предотвращения процесса расширения еврейских поселений, которые ставят, по его словам, под угрозу возможность мирного урегулирования по формуле "два государства для двух народов". Саиб Арикат также обвинил израильтян в "ежедневных нападениях" на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

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