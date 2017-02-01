Авиакатастрофа под Смоленском: Польша подаст на Россию в Гаагский трибунал

Польские власти намерены обратиться в Международный трибунал ООН, Гаага, в связи с расследованием российскими правоохранительными органами авиакатастрофы разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154М и отказом российской стороны передать Варшаве обломки лайнера, на котором летела официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским.

Об этом пишут в среду, 1 февраля, российские СМИ и, в частности, сайт NEWSru.com.

"Сначала на протяжении года мы пытались проверить, есть ли возможность напрямую достучаться до россиян. Мы также пытались получить поддержку некоторых наших союзников, организаций, к которым мы принадлежим", – цитирует новостное агентство ТАСС слова главы МИД Польши Витольд Ващиковский, который также отметил, что "российская сторона отвечает отрицательно".

"Так как этому делу уже семь лет, наши возможности исчерпаны. Из-за этого в данный момент завершается процесс написания жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы ее представим" – добавил дипломат, подчеркнув, что срок подачи иска зависит от юристов, но "речь идет о днях или неделях".

Польша также готовит новые обвинения российским диспетчерам, подозревая их в умышленном доведении рейса до катастрофы в воздухе.

NEWSru.com напоминает, что в середине января МИД РФ ответило на требование Польши передать ей текст переговоров между пилотом и пассажирами разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154М. В ведомстве заявили, что все записи речевого самописца воздушного судна Варшава уже получила.

Во время пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря, в ответ на вопрос польского журналиста о ходе расследования катастрофы Ту-154 под Смоленском Путин сообщил, что "лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего президента, который зашел в кабину". По словам президента РФ, вошедший в кабину человек в приказном тоне требовал посадки, несмотря на возражения пилота.

Путин призвал "прекратить всякие спекуляции" по поводу расследования катастрофы. "Чего спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это. Не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях, вот и все", – заявил президент РФ. В сентябре 2016 года польская специальная комиссия, занимающаяся расследованием причин катастрофы, нашла ряд нестыковок в материалах дела. По словам главы комиссии Вацлава Берчиньского, после крушения обломки самолета были перемещены.

Напомним, что в феврале этого года правительство Польши объявило о том, что возобновляет расследование причин крушения самолета Ту-154 под Смоленском, происшедшего в 2010 году, жертвами которого стал президент Лех Качиньский и представители высшего руководства этой страны.

Результаты предыдущего расследования свидетельствовали о том, что причиной катастрофы стала ошибка пилота, однако пришедшая к власти партия "Закон и справедливость", возглавляемая братом погибшего президента Ярославом Качиньским, придерживается другой точки зрения. По их мнению, к трагедии привел взрыв на борту самолета.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил в ходе брифинга, что самолет развалился в воздухе до падения на землю. Министр утверждал, что Государственный следственный комитет Польши располагает подробным отчетом о работе приборов лайнера, данные которого показывают: самолет начал разваливаться на части в 15-18 метров от поверхности земли.

Глава польского оборонного ведомства подверг критике работу своего предшественника, который "отдал расследование в чужие руки", "принял навязанные условия" и не включил в отчет "российской ответственности за произошедшее", в результате чего от общественности скрыли ряд фактов, кардинально меняющих взгляд на эти события". В числе уничтоженных, по утверждению министра, документов – 400 отчетов, которые были доставлены в польский Генштаб 10 апреля.

Самолет Ту-154 президента Качиньского разбился в Смоленске 10 апреля 2010 года. При крушении авиалайнера погибли 96 представителей польского руководства, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Останки погибших были идентифицированы российскими экспертами, а затем доставлены в Варшаву и переданы родственникам для захоронения.

В соответствии с отчетом Межгосударственного авиационного комитета (МАК), к трагедии привел отказ пилотов уйти на запасной аэродром, а также недостатки в подготовке экипажа и планировании полета.

Новая комиссия по расследованию катастрофы 15 сентября представила предварительный отчет, согласно которому лайнер начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов исчезли последние секунды записей.

По заявлениям комиссии, она располагает полными версиями записей, которые указывают на то, что перед крушением у Ту-154 отказали генератор, двигатель и датчики считывания высоты.