Над Черным морем обстрелян самолет ВМС Украины

Самолет Ан-26 военно-морских сил Украины был обстрелян в районе Одесского газового месторождения в Черном море, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.

"Сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет. Об этом президенту страны сообщил министр обороны Степан Полторак. Это произошло в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал. О подробностях сообщит министерство обороны", – отмечается в блоге министра.

По самолету открыли огонь в 10:20 по местному времени из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации, уточняет новостное издание "Росбалт". Кроме этого, как уточнил министр, Ан-26 сопровождала станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. С борта МПК применялись также сигнальные ракеты.

Украинский самолет получил повреждения корпуса, экипаж не пострадал, отметил Полторак, добавив, что Ан-26 не был вооружен, говорится в этой заметке.