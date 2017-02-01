Парламент Самоа призвал правительство поддержать Израиль, "страну Божьего народа"

На этой неделе парламент островного государства Самоа обратился к премьер-министру с призывом поддержать Израиль "перед лицом растущей враждебности против Божьего народа со стороны других стран мира", передает Papua New Guinea Today.

При этом депутат Алаяса Сепулона Моанану предложил одновременно законопроект об объявлении Самоа христианским государством.

"Бог, в которого мы верим, это Бог Библии, Бог Израиля, – заявил Моанану. – Я настойчиво призываю наше правительство, что бы ни происходило с Израилем, мы должны всегда поддерживать его правительство".

В то же время депутат Моанану предостерег самоанцев от контактов с иностранцами, особенно с теми, кто пытается влиять на политику Самоа.

Представители Самоа неоднократно поддерживали инициативы Израиля на международном уровне. Так, например, летом 2014 года эта страна подписала письмо с требованием включить Судный день (Йом Кипур) в календарь ООН.





