1 февраля 2017 г.
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В мире

Сенат утвердил назначение Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США

время публикации: 22:50 | последнее обновление: 22:50 блог версия для печати фото
Сенат утвердил назначение Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США

В среду, 1 февраля, Сенат США утвердил назначение Рекса Тиллерсона на должность государственного секретаря США. Как пишет сайт издания USA Today, за это назначение проголосовали 56 сенаторов, 43 голосовали против него.

64-летний Рекс Тиллерсон не имеет дипломатического опыта. Он окончил Университет Техаса в Остине. Около четырех десятилетий проработал в нефтяной компании Exxon Mobil, где начинал с должности простого инженера, в конце 1990-х руководил проектами компании в России. Тиллерсон возглавлял ExxonMobil c 1 января 2006 года по 1 января 2017-го. В 2011 году он подписал соглашение с "Роснефтью" о бурении в Арктике. В 2014 году ExxonMobil была вынуждена приостановить свое участие в проекте из-за санкций в отношении России, которые ввела администрация Барака Обамы. Тиллерсон публично выражал сомнения в эффективности санкций.

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