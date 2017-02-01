Сенат утвердил назначение Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США

В среду, 1 февраля, Сенат США утвердил назначение Рекса Тиллерсона на должность государственного секретаря США. Как пишет сайт издания USA Today, за это назначение проголосовали 56 сенаторов, 43 голосовали против него.

64-летний Рекс Тиллерсон не имеет дипломатического опыта. Он окончил Университет Техаса в Остине. Около четырех десятилетий проработал в нефтяной компании Exxon Mobil, где начинал с должности простого инженера, в конце 1990-х руководил проектами компании в России. Тиллерсон возглавлял ExxonMobil c 1 января 2006 года по 1 января 2017-го. В 2011 году он подписал соглашение с "Роснефтью" о бурении в Арктике. В 2014 году ExxonMobil была вынуждена приостановить свое участие в проекте из-за санкций в отношении России, которые ввела администрация Барака Обамы. Тиллерсон публично выражал сомнения в эффективности санкций.