США призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

США глубоко обеспокоены вспышкой насилия на востоке Украины и призывают к немедленному прекращению огня. Об этом во вторник, 31 января, заявил и.о. руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марка Тонера.

"Чтобы предотвратить еще больший гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному устойчивому прекращению огня и к обеспечению полного беспрепятственного доступа для наблюдателей ОБСЕ", – цитирует заявление Тонера ТАСС.

Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, США "глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины в районе Авдеевки и Ясиноватой". По его словам, начиная с 28 января, участники мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают о значительном усилении интенсивности боевых действий, "включая применение тяжелой артиллерии и других вооружений, запрещенных минскими договоренностями". Это привело к десяткам убитых украинских военнослужащих и десяти погибшим среди мирного населения, 17 тыс местных жителей, включая 2,5 тыс детей, остались без воды, отопления и электричества.

Тонер добавил, что США продолжают поддерживать "полную реализацию минских договоренностей".