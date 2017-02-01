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В мире

США призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

время публикации: 01:44 | последнее обновление: 02:19 блог версия для печати фото
США призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

США глубоко обеспокоены вспышкой насилия на востоке Украины и призывают к немедленному прекращению огня. Об этом во вторник, 31 января, заявил и.о. руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марка Тонера.

"Чтобы предотвратить еще больший гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному устойчивому прекращению огня и к обеспечению полного беспрепятственного доступа для наблюдателей ОБСЕ", – цитирует заявление Тонера ТАСС.

Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, США "глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины в районе Авдеевки и Ясиноватой". По его словам, начиная с 28 января, участники мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают о значительном усилении интенсивности боевых действий, "включая применение тяжелой артиллерии и других вооружений, запрещенных минскими договоренностями". Это привело к десяткам убитых украинских военнослужащих и десяти погибшим среди мирного населения, 17 тыс местных жителей, включая 2,5 тыс детей, остались без воды, отопления и электричества.

Тонер добавил, что США продолжают поддерживать "полную реализацию минских договоренностей".

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